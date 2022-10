Teenager haben gewählt : Das ist das Jugendwort des Jahres 2022

Der Begriff steht für «mit jemandem etwas anfangen». In der eigentlichen englischen Übersetzung bedeutet das Wort «zertrümmern», kann in der Umgangssprache jedoch auch «Sex haben» bedeuten.

«Smash» ist das Jugendwort des Jahres 2022. Der Begriff, der für «mit jemandem etwas anfangen» steht, erhielt in einem Onlinewahlverfahren unter Jugendlichen 43 Prozent der Stimmen, wie der Langenscheidt-Verlag am Dienstag mitteilte. Er stammt aus dem Smartphonespiel «Smash or Pass», bei dem Nutzer einen Prominenten angezeigt bekommen und über ein Wischen auf dem Bildschirm nach rechts oder links dessen Attraktivität bewerten können.