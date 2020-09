Forschungseinrichtung und Luxusresort

Viel Zeit verbringt Flohr offenbar im südafrikanischen Staat Mozambik: Dort etwa vermietet die Zugerin in einem Luxusresort Bungalows. In Mozambik hat Flohr 2017 auch eine gemeinnützige Meeresforschungseinrichtung gegründet, das Bazaruto Center for Scientific Studies. Ihr Vater ist Gründer der Privatfluggesellschaft Vistajet, ihre Mutter hat ist Gründerin der «Vogue»-Magazine in Griechenland und Russland, heisst es beim Portal Adelswelt. Flohr scheint ausserdem tierlieb zu sein: Immer wieder ist etwa Hund Gustav zu sehen. Aber auch andere Hunde, Lamas , Elefanten oder Esel findet man in ihrem Bilder-Feed.