Katar 2022: Das ist das WM-Kader von Deutschland

Um zwölf Uhr war es so weit, DFB-Trainer Hansi Flick gab sein WM-Aufgebot mit den 26 Spielern bekannt. Grösste Überraschung ist wohl die Nomination von Youssoufa Moukoko, dem Dortmund-Jungstar, der bisher noch kein einziges Länderspiel bestritten hat. Der 17-jährige Moukoko hat in dieser Saison in 13 Bundesligaspielen aber sechs Tore erzielt und vier Torvorlagen gegeben.

In Katar trifft Deutschland in der Gruppe E zuerst auf Japan (23.11.), gefolgt vom brisanten Duell mit Spanien (27.11.) und zum Abschluss der Vorrunde auf Costa Rica (1.12.). Eine durchaus machbare Gruppe für die DFB-Elf. Deutschland scheiterte an der WM in Russland vor vier Jahren bereits in der Vorrunde, zum ersten Mal in der WM-Historie. Es war eine riesige Schmach, die Deutschen haben also viel gutzumachen. 2014 in Brasilien war das DFB-Team noch zum vierten Mal (nach 1954, 1974 und 1990) Weltmeister geworden.