Das ist das WM-Kader von England

«Three Lions» : Kane, Foden, Bellingham – das England-Kader für Katar hat es in sich

Die Three Lions führt wie gewohnt Captain Harry Kane an.

Noch immer warten Englands Männer, immer aus dem Mutterland des Fussballs stammend, auf den ersten grossen Titel seit 1966. Damals besiegten die Engländer Deutschland im WM-Final unter anderem wegen des legendären Wembley-Tores. Letztes Jahr standen die «Three Lions» im EM-Final, verloren diesen gegen Italien erst im Penaltyschiessen. Nun steht die WM in Katar an, dort will England endlich reüssieren.

Vor vier Jahren in Russland waren die Three Lions bis in den Halbfinal vorgestossen und waren dort an Kroatien gescheitert. Das Spiel um Platz drei verlor England gegen Belgien. Zuvor hatte England zuletzt 1990 in Italien im Halbfinal gestanden. Damals scheiterten die Engländer am späteren Weltmeister Deutschland und verloren den kleinen Final ebenfalls gegen den Gastgeber Italien.