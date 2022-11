WM 2022: Das ist das WM-Kader von Serbien

In der Defensive fehlt der ganz grosse Name bei den Serben. Abwehrspieler Milos Veljkovic von Werder Bremen hat es trotz einer Achillessehnen-Verletzung ins Aufgebot geschafft. Gegen RB Leipzig am Wochenende wird er nicht zum Einsatz kommen. Es bleibt offen, ob es ihm an der WM zum Einsatz reichen wird. Er wird mit Spielern wie Nikola Milenkovic (AC Florenz) oder Strahinja Pavlovic (RB Salzburg) um einen Stammplatz kämpfen. Serbien trifft am 24. November auf Mitfavorit Brasilien, vier Tage später auf Kamerun. Und im abschliessenden Gruppenspiel am 2. Dezember kommt es zum Kracher gegen die Schweizer Nati.