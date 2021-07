Nostalgie-Trip - Das waren eure grössten Gaming-Erlebnisse

Unbekannt: Als ich im Winter 1985 mit Vater in der Lenzerheide mit dem Wohnwagen war. Damals hatte ich einen C64 gekauft und hatte das Spiel «Monty on the Run». Aufgrund von Schneemangel zockten wir und kamen einfach an einer Stelle nicht weiter, bis wir Ende der Ferien am letzten Tag herausfanden, dass man an der einen Stelle nur stehen bleiben muss, damit man weiterkommt. Diese Zockerferien mit meinem Vater vergesse ich nie.

Zum Tag des Videospiels haben wir euch gebeten, uns zu verraten, was das grösste Gaming-Erlebnis in eurem Leben war und ihr habt zahlreich geantwortet. Jeder Gamer und jede Gamerin hat diese Erinnerungen: Sei es an ein Spieleerlebnis oder die erste Konsole, die man bekommen hat. Die Gaming-Welt ist so vielseitig, dass es unzählige solche Momente gibt und es auch für einen Teil der 20-Minuten-Community einen wichtigen Platz in ihrem Leben einnimmt.



Ob eure Game-Boy-Kollektion, die beste Zeit in «Mario Kart», die selber gebaute Retro-Konsole oder Erinnerungen an die Zeit mit eurem Vater. Viele Momente habt ihr mit uns geteilt und in der Bildstrecke könnt ihr euch durch unzählige Geschichten und Erinnerungen durchklicken – sogar eine Liebesgeschichte ist dabei.