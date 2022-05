Top-Acts, Daten, Tickets: Das ist dein Guide für den ultimativen Festivalsommer 2022

Open Air St. Gallen

Alba Festival

Nach der Premiere 2019 geht das Alba Festival in die zweite Runde – und präsentiert 10’000 Fans pro Tag einige der grössten Stars aus dem kosovo-albanischen Raum. Dazu gibt es kulinarische Spezialitäten sowie weiteres Programm, welche die Schönheit und Vielfalt der Balkanregion wiedergeben. Ein Festival, welches kulturübergreifend durch Musik Besucherinnen und Besucher zusammenbringen will.

Gurtenfestival

Zürich Openair

Am letzten grossen Event der Saison sorgen weltberühmte Acts und Newcomer für vielfältige musikalische Höhepunkte – so wird das Zürich Openair auch in diesem Jahr das Ende eines weiteren grandiosen Festivalsommers krönen. Angekündigt wurden 80 Acts, welche die knapp 80’000 Leute vor den Toren der Stadt Zürich beglücken dürfen.

Wann? Vom 23. bis 27. August 2022

Wo? Glattbrugg – ganz in der Nähe vom Zürcher Flughafen

Musik: Rock / House / Electro

Tickets: Ab 99 Franken bist du bereits an einem Tag dabei. Eintritte sind in allen Kategorien noch unter Zurichopenair.ch erhältlich. Der VIP-Status an diesem Event kostet dich mindestens 179 Franken.