In Wien kam es am Montagabend zu einer Schiesserei, die mehrere Todesopfer forderte.

Zwei junge Männer wurden am Dienstagabend in Winterthur verhaftet – sie standen in Kontakt mit dem Wiener Täter.

In der Wiener Innenstadt hat es am Montag kurz nach 20 Uhr eine Schiesserei gegeben.

Ein Terrorist schoss am Montagabend in Wien gezielt auf Menschen und riss dabei mindestens fünf Personen aus ihrem Leben. Der Mörder stand in Kontakt mit jungen Männern aus der Schweiz: Zwei Personen (18 und 24) verhaftete die Polizei am Dienstagnachmittag in Winterthur.