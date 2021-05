Fensterplatz oder Wandsicht - Das ist der beste Platz im Grossraumbüro

Ob man sich im Grossraumbüro wohl fühlt, hängt auch vom Sitzplatz und der Struktur des Raumes ab, wie Forschende in London herausgefunden haben.

In der Zukunft könnte sich die Struktur von grossen Büroräumen verändern.

Je nach Arbeit kann sogar ein Platz mit Sicht an eine Wand ideal sein.

Das Grossraumbüro haben viele Angestellte seit Monaten nicht mehr von innen gesehen. Doch falls das Homeoffice wieder durch einen Arbeitsplatz in der Bürolandschaft eingetauscht werden sollte, lohnt sich ein Blick auf die Verteilung der Plätze.

Das Grossraumbüro hat nicht den besten Ruf. Doch ob man sich dort wohl fühlt, hängt auch vom Sitzplatz und der Struktur des Raumes ab, wie die Forschenden in London herausgefunden haben. 20 Minuten hat die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Grossraumbüro mit einem Experten besprochen.

Viele Schreibtische im Blickfeld stören

Für Ihre Analyse befragten die englischen Forscher die Angestellten einer vierstöckigen Zentrale eines internationalen Technologieunternehmens zu ihrer Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Diejenigen, die eine höhere Anzahl Schreibtische im Blickfeld hatten, empfanden ihren Arbeitsplatz als weniger angenehm. Die Forschenden vermuten, dass die verstellte Sicht ablenke und es schwieriger mache, mit Kollegen zu sprechen, ohne andere zu stören.

Das sagt der Experte: «Wenn man vor seinem Arbeitsplatz viele womöglich noch leere Tische sieht und sich wie in einer Wartehalle fühlt, ist das sicher keine gute Arbeitsumgebung», sagt Hartmut Schulze, Professor an der Hochschule für angewandte Psychologie. Wenn dann noch ständig Leute aufstünden und sich bewegten, verstärke sich dieses Gefühl. «Wenn man aber zum Beispiel zirka sechs Tische sieht, an denen das eigene Team sitzt, kann das von Vorteil sein.»