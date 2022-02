Alfa Romeo Tonale – Das ist der brandneue Baby-Stelvio

Die Pläne zur Ergänzung des SUV-Angebots hat Alfa Romeo erstmals 2019 auf dem Genfer Salon präsentiert, in Form der Studie Tonale. Die Serienvariante bleibt nun optisch relativ nah an dem Vorbild, hat die futuristischen Türgriffe und Aussenspiegel aber durch konventionellere ersetzt. Geblieben sind die relativ lange Motorhaube, die flache Frontscheibe und das schräge Heck. An der Front prangt der typische Scudetto-Kühlergrill, flankiert von dreiteiligen LED-Scheinwerfern. Die ebenfalls dreiteiligen Hecklichter ziehen sich über die komplette Fahrzeugbreite, wie es heute Mode ist.