Versprechen gehalten : Das ist der ehrlichste Agent in der Sportgeschichte

Weil er seinem Klienten nicht rechtzeitig Bescheid gab, verlor der NBA-Spieler Anthony Carter ein Millionengehalt. Agent Bill Duffy gestand seinen Fehler ein und zahlte das Geld zurück.

Dadurch verlor Carter 4,1 Millionen Dollar an Gehalt.

Duffy verpasste eine Frist der Miami Heat, bei denen Anthony Carter (l.) in der NBA unter Vertrag stand.

So verlor dieser 4,1 Millionen Dollar Gehalt.

Weil ein Fehler seinen Klienten 3 Millionen Dollar Gehalt kostete, hat ein Spielerberater aus der NBA die Summe über siebzehn Jahre zurückbezahlt und den Schaden wie versprochen beglichen. Das bestätigte der ehemalige Basketball-Profi Anthony Carter der «New York Times» gemäss einem am Montag veröffentlichten Bericht. Demnach verpasste Berater Bill Duffy nach der Saison 2002/2003 eine Frist, bis zu deren Ende er die Miami Heat im Namen von Carter über den Verbleib des Profis hätte informieren müssen. 4,1 Millionen Dollar Gehalt wären Carter, der damals 27 war, dann sicher gewesen.

Er hatte die Grösse, seinen Fehler zuzugeben

Carter, der in seiner vierzehnjährigen NBA-Karriere für die Miami Heat, San Antonio Spurs, Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets, New York Knicks und Toronto Raptors spielte, trennte sich nie von Duffy («Fehler passieren»), und auch für den Ruf des Agenten war die in den USA bekannte Geschichte nicht der erwartbare Totalschaden. Die Grösse, den Fehler zuzugeben und dafür geradezustehen, hat ihm im Gegenteil den Ruf eines loyalen und ehrlichen Beraters eingebracht, dem heute unter anderem der angehende slowenische Superstar Luka Doncic von den Dallas Mavericks vertraut. Der heute 45-jährige Carter ist inzwischen auch wieder bei den Miami Heat: Seit 2016 arbeitet er dort als Co-Trainer.