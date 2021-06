Ski-Stars im Fussballfieber - Der EM-Tipp von Abfahrtskönig Beat Feuz

Michelle Gisin glaubt, dass es die Schweizer Nati in den Viertelfinal schaffen kann.

Beat Feuz

«Langsam, aber sicher bin ich im EM-Fieber. Am Abend werde ich sicher die Spiele schauen. Für die Schweiz liegt immer noch etwas drin. Der erste Schritt, der in den Achtelfinal, ist aber immer der schwierigste. Natürlich verfolge ich auch die Auftritte von Österreich, wo ich lebe. Für sie gilt etwa die gleiche Zielsetzung wie für die Schweiz. Gewinnen wird das Turnier aber wohl Frankreich. Sogar ich als Mittelklasse-Fussballkenner kenne fast alle Spieler im französischen Kader.»

Michelle Gisin

«Mit Fussball hab ich eigentlich nicht viel am Hut. Während der EM werde aber auch ich zum Fan und schaue mir einige Spiele an. Ich mache sogar bei einem Tippspiel mit. Für die Nati wäre es cool, wenn sie den Viertelfinal-Einzug schaffen würde. Ich glaube, das ist machbar, wenn man Spiel für Spiel nimmt. Den Titel traue ich Italien zu. Nach der Schmach durch die verpasste Quali für die WM 2018 werden die Italiener mit ordentlich Wut im Bauch antreten. Auch England hab ich auf der Rechnung.»

Marco Odermatt

«Ich werde sicher ab und zu ein Spiel schauen. Die Schweiz hat meiner Meinung nach eigentlich nicht die allerschwierigste Gruppe erwischt. Aber man darf sich in so einem Turnier keine Fehler erlauben. Das Ziel muss es sein, die Gruppenphase zu überstehen. Danach kann alles passieren. Ich denke, dass die Engländer am Schluss Europameister werden.»