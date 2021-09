Automesse IAA Mobility - Das ist der erste BMW komplett aus recyceltem Material

Zehntausende Demonstranten erwartet

Die Internationale Automobilausstellung IAA startet am Montag am neuen Standort München mit einem neuem Konzept als Verkehrsmesse IAA Mobility. Die Branche setzt dabei den Fokus auf Themen wie Klimaneutralität. Am ersten Tag stellen sich die Autohersteller und Zulieferer der Presse. Am Dienstagnachmittag soll Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Messe offiziell eröffnen. Ab dann starten auch die Autopräsentationen auf mehreren Plätzen mitten in München sowie die Testfahrten für Besucher und Besucherinnen: Erstmals können sie auf einer IAA rund 250 neue Fahrzeuge auf Strassen und einem Autobahnabschnitt zwischen der Stadt und dem Messegelände probeweise fahren, darunter auch wasserstoff- und hochautomatisierte Autos.