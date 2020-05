Öffnung der Schulen

«Das ist der erste grosse Lapsus von Herrn Koch»

Epidemiologie-Professor Peter Jüni von der Uni Toronto warnt eindringlich vor der Öffnung der Schulen. Er rät Bund und Kantonen, über die Bücher zu gehen.

Herr Jüni, am Montag gehen Restaurants, Fitnesscenter und Schulen wieder auf. Bundesrat Alain Berset sagt, wir könnten wieder «etwas cooler» werden. Wie beurteilen Sie die Lockerungspolitik der Schweiz?

Einige Schritte begreife ich sehr gut, andere machen mir dagegen grosse Sorgen. Hochproblematisch ist es, dass man nach dem Giesskannenprinzip die Schulen überall einfach wieder aufmacht, auch in Gebieten, die stärker von der Pandemie betroffen waren – etwa in Basel. Gerade die Kleinen werden aber Probleme haben mit den Prinzipien des Social Distancing.