Solarpanels in Strasse eingebaut : Das ist der erste Solar-Veloweg der Schweiz

Der erste Veloweg mit eingebauten Solarpanels der Schweiz ist ab Montag in Betrieb. In Cham (ZG) wagt man ein Experiment, das im Ausland auch schon schief ging.

In Köln kam es bei einem Solar-Veloweg immer wieder zu Kurzschlüssen. Doch am schlimmsten: Starke Regenfälle setzten die Anlage unter Wasser. Der Projektleiter, Antonio Milone, ist trotzdem optimistisch. Der Weg sei relativ klein gehalten, somit sollten eventuelle Probleme viel überschaubarer bleiben und schneller zu beheben.

In Cham sind es weniger Starkregen und Co., die den Weg gefährden, sondern Kieselsteine. Die könnten die Solarpanels zerkratzen und den Wirkungsgrad so stark verringern. Die Panels liegen in einem Bett aus Kieselsteinen um die Frostbeständigkeit zu gewährleisten, sowie für die allgemeine Stabilität. Ob das rutschfeste Plexiglas ausreicht um die Solarpanels zu schützen, wird sich zeigen.

Das Projekt in Cham ist ein Experiment. In einem Jahr will man die Daten auswerten. Die Hoffnung ist gross, dass in Zukunft grössere Teile der Gemeinde mit Solarpanels in Geh- und Velowegen ausgestattet werden können.