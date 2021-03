«Bitte fahrt vorsichtiger»

Wie die Chauffeure sagen, werden Lastwagen auf der Strecke der Baustelle vielfach von anderen Verkehrsteilnehmenden überholt. «Das kann gefährlich sein, vor allem wenn wir in einer Kurve etwas ausholen müssen», sagt N. Wenn ein Auto zu nah auffahre, könne es schnell zu Kollisionen kommen. Ebenfalls heikel sei es, wenn es regnet. «Dann spritzt das Wasser auf der Fahrbahn so sehr, dass die Autofahrer neben einem Lastwagen teilweise nichts mehr sehen können.» Die Chauffeure wünschen sich, dass die Verkehrsteilnehmenden auf dieser Strecke unnötige Überholmanöver unterlassen und vorsichtiger fahren.

Laut dem Bundesamt für Strassen gehört die A1 im Raum Winterthur zu den meistbefahrenen Autobahnabschnitten in der Nordostschweiz. Die Baustelle zwischen Wülflingen und Töss gibt es seit März 2020 und sie wird voraussichtlich noch bis Ende 2022 andauern. «Die Stelle, an der sich am Montagmorgen der Unfall ereignete, befindet sich nicht im Baustellenbereich und gilt gemäss der statistischen Auswertung nicht als Unfallschwerpunkt», so Sprecher Julian Räss. Es seien dort aktuell keine Massnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit in Planung.