Make-up wie bei Ballerinas: Ballettcore ist der grösste Beautytrend des Winters

In den vergangenen Monaten mussten wir so einiges mitmachen: Make-up, das aussah, als wären wir müde, stark verschwitz oder als hätten wir gerade geweint – von tragbaren, vielleicht sogar mädchenhaft-romantischen Looks keine Spur. Wie so oft bei Trends folgt daher jetzt die krasse Gegenbewegung: Balletcore Beauty, inspiriert vom glänzenden Satin der Spitzenschuhe und einer Farbpalette in Rosa, Beige und Pink.