Dzemaili im Meister-Interview: «Das ist der grösste Titel meiner Karriere»

Blerim Dzemaili, knapp eineinhalb Jahre nach ihrer Rückkehr werden sie wieder mit dem FCZ Meister. Was geht in Ihnen vor?

Bei ihrer Rückkehr im Januar 2021 sprachen Sie davon, mit dem FCZ nochmals einen Titel zu gewinnen. Haben sie tatsächlich an die Meisterschaft geglaubt?

Was zeichnet dieses Meisterteam aus?

Wir haben nicht in jedem Spiel immer überzeugt. Wenn es aber mal nicht lief, sind wir locker geblieben. Und wir haben hinten keine Tore kassiert.

Welches war der Schlüsselmoment in dieser Saison?

Welcher Anteil hat Trainer André Breitenreiter am Titel?

Er ist natürlich der Hauptfaktor. Er hat uns den Weg aufgezeigt, wir Spieler sind diesen dann gegangen. Wir haben an das geglaubt, was er uns gesagt hat. Ohne ihn würden wir heute nicht den Titel feiern.

Was hat er mit diesem Team gemacht?

Er hat unglaublich gearbeitet. Schauen Sie mal, was er mit den Spielern gemacht hat. Zum Beispiel Assan Ceesay. Er wurde letzte Saison abgeschrieben, jetzt ist er unser Topscorer. Das Gleiche mit Spielern wie Aliti, Kryeziu oder Kramer.

Dank den Canepas steht der FCZ heute da, wo er ist. An sie geht ein grosses Dankeschön.

Nun könnten Sie in der kommenden Saison nochmals Champions League spielen.

Dafür braucht es Losglück. Der Verein muss schauen, was er will. Falls wir Champions League spielen wollen, muss sicher Geld in dieses Team investiert werden.