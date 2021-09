Winterthur - Das ist der grösste Wanderspielplatz der Schweiz

Sollte in Winterthur zukünftig ein Spielplatz saniert oder ein Spielgerät ersetzt werden müssen, so kommt der grösste Wanderspielplatz der Schweiz zum Einsatz. Ein umgebauter Schiffscontainer soll als Ersatzspielplatz Abhilfe schaffen, wenn auf einem der 165 öffentlichen Spielplätzen in der Stadt Winterthur Bauarbeiten stattfinden. Das teilte die Stadt Winterthur am Mittwoch mit.