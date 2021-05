Opfer von britischem Serienkiller - Das ist der Keller, in dem die Polizei nach Mary Bastholm sucht

In diesem Café arbeitete Mary Bastholm, als sie 15 Jahre alt war. Ihr mutmasslicher Mörder besuchte das Café regelmässig.

Hat der Serienkiller Fred West vor über 50 Jahren die 15-jährige Jugendliche getötet? Die Polizei in England geht neuen Hinweisen nach.

Das ist der Keller unter dem Café Clean Plate in Gloucester. Hier sucht die Polizei nach der Leiche der 1968 verschwundenen Mary Bastholm.

Die damals 15-Jährige arbeitete in dem Café, in dem ein Serienkiller Stammgast war.

Die Polizei der westenglischen Stadt Gloucester zeigt am Donnerstag erstmals ein Bild des Kellers eines Cafés, in dem sie nach der Leiche von Mary Bastholm sucht. Dort hoffen die Ermittler die Überreste der 1968 verschwundenen jungen Frau zu finden. Man habe erst kürzlich im Keller «eine Reihe struktureller Unregelmässigkeiten» entdeckt. Am Mittwoch hat die Polizei mit den Ausgrabungen begonnen. Auf dem Foto sind weisse Kreidemarkierungen zu sehen, die darauf hindeuten, dass es Stellen von Interesse sind.