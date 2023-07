Italien: Das ist der Kolosseum-Kratzer von Rom

Ein Video, auf dem ein Tourist zu sehen ist, wie er eine Wand am Kolosseum in Rom zerkratzt, sorgt in Italien für einen Aufschrei. Die italienischen Carabinieri haben den Mann mittlerweile aufgespürt.



Ivan D. (27) wurde zusammen mit seiner Freundin Hayley B. (33) von der «Daily Mail» identifiziert. Das Paar habe sich im Rahmen einer dreiwöchigen Europareise in der italienischen Hauptstadt befunden und sei am Freitag von der Polizei in Bulgarien aufgespürt worden, nachdem sie durch Überwachungsaufnahmen und Hotelaufzeichnungen identifiziert worden waren. Beim mutmasslichen Täter handelt es sich demnach um einen bulgarischen Staatsangehörigen, der im englischen Bristol ein Fitnesscenter betreibt.