270 Kilometer lang: Der letzte Wildfluss Europas – das Paradies ist gerettet

«Mit dem heutigen Tag schützen wir ein für alle Mal Europas letzten Wildfluss. Nachdem Europa seine Flüsse gezähmt hatte, eilten sie zu uns, damit wir unsere Vjosa nicht auch zähmen», sagte der albanische Premier Edi Rama am vergangenen Mittwoch: An diesem Tag erklärte die albanische Regierung den 270 km langen Wasserlauf, der sich von Griechenland bis an die Adria zieht, zum Wildfluss-Nationalpark. Mitsamt seinen Zuflüssen werden so rund 400 Kilometer Flussläufe unter Schutz gestellt. Dieser Erfolg für die Natur kam dank der Zusammenarbeit der Politik mit Wissenschaftlern, Umweltschützern und der Outdoor-Bekleidungsfirma Patagonia zustande, die sich seit 2016 für den Schutz der Balkanflüsse einsetzt und nun rund 3,8 Millionen Franken in das Projekt einschiesst.