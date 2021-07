Anzeige gegen Lycamobile - Das ist der Lieblings-Handyanbieter der Kriminellen

Man muss nicht mal in ein Fachgeschäft. Die SIM-Karten von Lycamobile sind am Kiosk, in Coiffeursalons, Imbissbuden oder Quartierläden erhältlich. Das Gesetz schreibt zwar vor, dass sich jede Person, die eine SIM-Karte kauft, mit einem Ausweis identifizieren muss. Nur: Bei Lycamobile scheint man das nicht immer so genau zu nehmen. Diese Nachlässigkeit nutzen Kriminelle offenbar gerne, was die Strafverfolgungsbehörden frustriert zur Kenntnis nehmen müssen. Dies berichtet der «Tages-Anzeiger».