Aloe Vera ist der meistgesuchte Beauty-Inhaltsstoff – das kann sie

Squalan , Salicylsäure, Vitamin C , Hyaluron, Retinol , Niancinamid … Beauty-Inhaltsstoffe gibt es wie Sand am Meer. Einige von ihnen sind beliebter, andere kommen immer mal wieder in die Kritik. Und klar, den einen Wunder-Stoff für alle kann man lange suchen – oder ist er womöglich doch schon gefunden?

Aloe Vera Superstar

Das Online-Beauty-Netzwerk Skincare Hero hat in einer gerade veröffentlichten Analyse herausgefunden, dass ein ganz bestimmter Beauty-Inhaltsstoff mit grossem Abstand am häufigsten gesucht wird. In 37 der 78 untersuchten Länder steht Aloe Vera ganz oben an der Spitze und überholt die beiden zweitplatzierten Vitamin C und Retinol mal eben um das Dreifache. Auch bei uns in der Schweiz holt sich die prominente Sukkulente den ersten Platz.