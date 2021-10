Hui oder Pfui? - Das ist der neue Lieblingsschuh der Models

Wenn einen frühmorgens der kalte Herbstwind frösteln lässt, ist es Zeit für Winterschuhe. Schliesslich helfen warme Füsse dabei, dass sich der ganze Körper aufwärmt. Dabei kannst du dich an den neuesten Trendschuhen der Saison orientieren oder du setzt auf Komfort. Wieso aber nicht beides? Geht es nach den Models, so ist der Trendschuh ein weicher Schuh aus dem Hause Ugg.

Diese Models lieben Uggs

Kein Schuh für die Schweiz

Was auf den Strassen von Los Angeles ein Look ist, wäre hierzulande eher fehl am Platz. Ein Stiefel ohne Schaft ist in der kalten Schweiz, zumindest für d raussen, kaum eine Option. Bei uns sind Mules eher im Frühling und im Sommer ein Thema. Soll es dennoch unbedingt der Ugg-Boot sein, probierst du es vielleicht mit einem Modell, das letztes Jahr der Model-Liebling war. Und sonst haben wir hier Schuh-Inspiration für die neusten Herbst-Schuhtrends.