Es wurde am Dienstagabend auf den Namen Eiola getauft.

Hergestellt wurde die Eiola in der Werft Nimbus Boats in Schweden, und ausgebaut wurde das Boot bei Marina Rütenen in Beckenried (NW). Einsatztauglich ist das neue Boot ganzjährig. «Für die Sicherheit der Bevölkerung ist es matchentscheidend, dass bei Tag und Nacht sowie bei jedem Wetter Einsätze und Suchfahrten durchgeführt werden können», sagt Frank Kleiner, Sprecher der Zuger Strafverfolgungsbehörden.