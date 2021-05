«We Are The People» - Das ist der offizielle EM-Song von U2-Bono und Star-DJ Martin Garrix

Die EM-Hymne «We are the People» kommt von DJ Martin Garrix, Bono und The Edge von U2.

«We are the People» heisst die neue EM-Hymne für die Fussball-Europameisterschaft, die vom 11. Juni bis am 11. Juli in elf verschiedenen Ländern über die Bühne gehen wird. Die Hymne rocken niemand Geringeres als die zwei U2-Legenden Bono und The Edge. Der Song wurde vom holländischen Superstar-DJ Martin Garrix produziert, der Gesang kommt von Bono und die Gitarrenriffs von The Edge.