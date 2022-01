Omikron-Welle – Das ist der Plan B des Bundesrats, falls Omikron hart zuschlägt

Kapazitätsbeschränkungen bei Grossanlässen: Grossveranstalter müssten sich bei der maximal zugelassenen Anzahl Gäste an eine bestimmte Grenze halten.

Der Bundesrat ergreift derzeit keine härteren Massnahmen gegen den drohenden steilen Anstieg der Omikron-Infektionszahlen. Die Taskforce rechnet noch im Januar mit bis zu 2,5 Millionen Infektionen. Die Regierung begründet ihre zurückhaltende Strategie damit, dass trotz der rasch ansteigenden Fallzahlen weniger Menschen in den Spitälern und auf den IPS-Stationen landeten. Der Bundesrat behält sich jedoch vor, rasch weitergehende Massnahmen zu beschliessen, sollte sich die Lage in den Spitälern stark verschlechtern. Dazu läuft in den nächsten Tagen eine Konsultation.