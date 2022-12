Zuger «Papiertiger»: Das ist der realitätsfremdeste politische Vorstoss des Jahres

Zum «Papiertiger» erkoren wurde der Vorstoss «One child, one vote», mit dem die Überalterung der Stimmbevölkerung thematisiert wurde.

Erstmals suchte nun das unabhängige Komitee des Zuger «Papiertigers» nach unnützen Gesetzen, Vorstössen und Verordnungen. In einem Online-Voting konnte die Bevölkerung für ihren Favoriten abstimmen.

«Welches ist der unnützeste, realitätsfremdeste politische Vorstoss, der im Jahr 2021 lanciert oder behandelt wurde?» – diese Frage stellte das Komitee des Zuger «Papiertigers» in einem Online-Voting der Zuger Bevölkerung.

Den Preis für das Jahr 2021 erhalten hat ein Vorstoss mit dem Titel «One child, one vote». Eingereicht wurde die Interpellation von Mitte-Kantonsrat Michael Felber. Mit dem Vorstoss nahm sich der Politiker der Überalterung der Stimmbevölkerung an. So wollte Felber von der Regierung wissen, welche rechtlichen Grundlagen geschaffen werden müssten, damit Eltern bei kantonalen Abstimmungen und Vorlagen auf Gemeindeebene im Namen ihrer Kinder abstimmen können.