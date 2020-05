Pumpstation-Grillchef Baba enttäuscht

«Das ist der schlimmste Tag ever»

Am Montag öffnet die Stadt Zürich zahlreiche Pärke. Weiterhin gesperrt bleibt das Utoquai. Der Grillchef der Pumpstation zeigt sich enttäuscht.

Wie Sicherheitsvorsteherin Karin Rykart am Dienstag an einer Medienkonferenz mitteilte, dürfen die wegen der Corona-Krise geschlossenen Parkanlagen in der Stadt Zürich am 11. Mai wieder öffnen. Ausgenommen von der Lockerung sind unter anderem das Utoquai sowie der Obere Letten.