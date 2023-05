FCB-Star Wouter Burger: «Das ist der schmerzhafteste Moment meiner Karriere»

In extremis ist Basel im Halbfinal der Conference League an Fiorentina gescheitert.

So viel Hoffnung, so viele Erwartungen, so viel Frust am Ende: Als in der 129. Minute Fiorentinas Joker Antonin Barak zum entscheidenden 3:1 traf, brach eine Basler Welt zusammen. «Wir hatten uns gegenseitig gesagt, wenn wir ins Penaltyschiessen kommen, dann gewinnen wir», so ein sichtlich konsternierter FCB-Mittelfeldspieler Wouter Burger nach dem Spiel.