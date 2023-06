Das sind die 50 schönsten Strände der Welt

Bist du so richtig bereit für den Sommer und kannst es kaum abwarten, dich im Meer (oder je nachdem im Zürichsee oder in der Aare) abzukühlen? Dann wird das Ranking der 50 schönsten Strände der Welt deine Vorfreude nur noch weiter steigern. Spitzenreiter ist der westaustralische Strand mit dem passenden Namen Lucky Bay (auf Deutsch: Glücksbucht).

Dieser ist zudem auch der weisseste Sandstrand Australiens. Da der Sand, der zu 98,9 Prozent aus reinem Quarz besteht, so rein und fein ist, fühlt es sich bei einem Barfussspaziergang so an, als liefest du auf Puder. Ein zusätzliches Plus: die putzigen Kängurus, die auch gerne zum Sonnenbaden vorbeischauen.