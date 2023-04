Lissabon: So denkt ihr über den Seeotter, der ein iPhone kaputt schlägt

Er packt sich das Handy – und schlägt es mehrfach kräftig gegen einen Stein. Dieses Video macht den Seeotter in Lissabon zum Social-Media-Star.

In den Kommentaren zum Video gibt es Erklärungen, aber auch viele Scherze.

In Lissabon ist einer Frau ihr iPhone in ein Seeotterbecken gefallen.

Das Video zum Seeotter, der ein Handy gegen einen Stein schlägt, hat auf Tiktok über zwei Millionen Views. Gefilmt hat die unglaubliche Szene ein News-Scout von 20 Minuten in Lissabon. Die Kommentierenden beweisen unter dem Video viel Humor. So schreibt Leser Skepticus: «Das ist der Seeotter-Test von Apple, eine Anlehnung an den Elchtest von Volvo. Somit kein Grund zur Überraschung. Wir sehen hier bloss einen pelzigen Mitarbeiter von Apple bei der Ausübung seiner Arbeit.»