Chris Evans ist der «Sexiest Man Alive»

«People Magazine» : Das ist der «Sexiest Man Alive»

Der Moderator Stephen Colbert gab die Auszeichnung in der Nacht auf Dienstag in seiner «Late Show» bekannt.

Hollywoodstar Chris Evans («Captain America: The First Avenger») ist zum «Sexiest Man Alive» gekürt worden. Moderator Stephen Colbert gab die Auszeichnung in der Nacht zum Dienstag (Ortszeit) in seiner «Late Show» bekannt. In einem Videosketch erschien der 41-Jährige daraufhin mit einer Schärpe mit der Aufschrift «Sexiest Man Alive» an der Seite von Action-Star Dwayne Johnson, dem Titelträger von 2016.