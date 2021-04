Der GT-R50 By Italdesign ist der teuerste Nissan aller Zeiten

Er ist für die Japaner, was für uns der Porsche 911 und für die Amerikaner die Corvette ist. Denn kein anderer Sportwagen aus dem Land der aufgehenden Sonne hat so einen Ruhm und so eine Tradition wie der Nissan GT-R. Und mit seiner Kombination aus ausgereifter Renntechnik und halbwegs bürgerlichen Preisen hat er sich auch in der westlichen Hemisphäre einen guten Ruf erarbeitet.