Gel-Nägel oder Acryl-Nägel? Das sind die wichtigsten Unterschiede und Vorteile

Gel oder Acryl? Wer das erste Mal in einem Nagelstudio aufschlägt, wird diese Frage schon einmal gehört haben. Die Antwort ist ziemlich häufig geraten – es wird wiederholt, was die Freundin trägt, das genommen, was günstiger ist oder einfach das Erste, was einem in den Sinn kommt. Denn einmal gemacht, sind Gel- und Acryl-Nägel kaum noch zu unterscheiden. Verschiedene Vor- und Nachteile haben die beiden dennoch. Hier kommt die Erklärung: