Staatsbegräbnis in London : Das ist der Zeitplan für die Beerdigung der Queen

Die acht Enkel von Queen Elizabeth II hielten am Samstag eine Totenwache am Sarg ihrer verstorbenen Grossmutter.

11.44 Uhr : Der Sarg wird in einer Prozession auf einer von 98 Marinesoldaten gezogenen Lafette – einem für Kanonen bestimmen Wagen – vom Parlament in die nahe gelegene Westminster Abbey überführt . König Charles III. (73) und seine Geschwister Prinzessin Anne (72), Prinz Andrew (62) und Prinz Edward (58) folgen dem Sarg zu Fuss. Hinter ihnen gehen Thronfolger Prinz William (40), Prinz Harry (38) und weitere Royals sowie Mitglieder des königlichen Haushalts.

11.52 Uhr : Der Sarg trifft an der Westminster Abbey ein und wird von den Sargträgern in die Kirche gebracht.

13 Uhr: Die Nationalhymne wird angestimmt. Der Sarg wird anschliessend aus der Kirche getragen und per Prozession zum Wellington Arch gebracht. Wieder geben die Royals der Queen zu Fuss das Geleit. Der Weg führt vom Parlament über die Strasse Whitehall und den Exerzierplatz Horse Guards Parade auf die Prachtstrasse The Mall und am Buckingham-Palast sowie am Green Park vorbei. Auch hier folgen wieder die Royals dem Sarg zu Fuss. Im Auto fahren Königsgemahlin Camilla (75), Prinzessin Kate (40), Herzogin Meghan (41) und Gräfin Sophie (57), die Frau Prinz Edwards.