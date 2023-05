Krönung von Charles: Das ist der genaue Zeitplan

1 / 6 König Charles und Königsgemahlin Camilla werden am Samstag gekrönt. IMAGO/i Images Die Vorbereitungen in Grossbritannien laufen auf Hochtouren. IMAGO/ZUMA Wire So wurde der Stone of Destiny mittlerweile von Schottland nach London und in die Westminster Abbey überführt. Der heilige Stein wird in den Krönungsstuhl integriert. Aktuell wird der Stein noch von den King’s Bodyguards for Scotland und Mitglieder der Royal Company of Archers bewacht. IMAGO/i Images

Darum gehts Am 6. Mai findet in der britischen Hauptstadt mit der Krönung von Charles III. (74) und Königsgemahlin Camilla (75) das royale Superereignis des Jahres statt.

Der Tag wurde vom Königshaus penibel durchgeplant.

Damit du nichts verpasst, ist hier der genaue Zeitplan des Krönungstages.

König Charles III. (74) und Königsgemahlin Camilla (75) werden am 6. Mai in der Westminster Abbey in London gekrönt. Seit Monaten plant der Buckingham-Palast das königliche Grossereignis und überlässt an diesem Tag nichts dem Zufall. Hier ist der genaue Zeitplan (Schweizer Zeit) des königlichen Wochenendes.

Samstag

7 Uhr: Route öffnet

Die Bereiche für die Tausenden von Royal-Fans entlang der Prozessionsstrecke öffnen und die Frühaufsteher unter den Schaulustigen können sich bereits einen Platz in der ersten Reihe sichern.

8.15 bis 9.30 Uhr: Ersten Gäste treffen ein

Die Gäste der Westminster Abbey kommen an den Sicherheitskontrollen in den Victoria Tower Gardens an.

10 bis 10.30 Uhr: Politiker und Royals kommen an

Nun erreichen die weltbekannten Personen auf der Gästeliste – Staatsoberhäupter, Vertreter ausländischer Regierungen, Regierungsminister, ehemalige Premierminister und Mitglieder der europäischen und internationalen Königsfamilien – die Abtei. Auch Mitglieder der britischen Königsfamilie treffen ein und nehmen auf ihren Plätzen Platz.

10.45 Uhr: Household Cavalry bereitet sich vor

Die Eskorte des Souveräns der Household Cavalry beginnt, sich für die Prozession vor dem Palast bereitzumachen.

11.20 Uhr: König und Königin fahren zur Westminster Abbey

Der König und die Königin reisen in der Diamond Jubilee State Coach vom Buckingham-Palast zur Westminster Abbey. Die in Australien gebaute und erstmals 2014 eingesetzte drei Tonnen schwere Kutsche verfügt über eine hydraulische Federung, ein Heizsystem, Beleuchtung, elektrische Fensterheber und eine Klimaanlage. Die Prozession führt dann entlang der Südseite des Trafalgar Square, bevor sie Whitehall, die Parliament Street und in Richtung der Abtei hinuntergeht.

12 Uhr: Die Zeremonie

Der König und die Königin werden gegen 11.53 Uhr am Great West Door der Westminster Abbey eintreffen und sich dann auf den Weg zum Altar machen. Der König wird vom Bischof von Durham und dem Bischof von Bath and Wells flankiert, die die historische Rolle des Bischofsassistenten übernehmen werden. Der Monarch und seine Frau werden die Abtei in ihren Staatsroben betreten, die auch als Parlamentsrobe bekannt ist, da sie für die Staatseröffnung des Parlaments getragen wird. Charles kann sich dafür entscheiden, eine Militäruniform unter seinen Roben zu tragen, was gemäss Palastquellen auch der Wunsch von Charles sei.

Der König wird den Anwesenden präsentiert, anschliessend folgt der Krönungseid, den der König auf der Bibel beschwört und unterschreibt. Geistlicher Höhepunkt ist die Salbung des Königs mit dem geweihten Öl, während er auf dem Krönungsstuhl aus dem 13. Jahrhundert sitzt. Dabei wird er mit einem extra für Charles gefertigten Baldachin vor den Blicken der Anwesenden geschützt.

Der Erzbischof von Canterbury wird heiliges Öl aus der Ampulle auf den Krönungslöffel giessen und den König auf seinen Händen, seiner Brust und seinem Kopf salben. Danach bekommt er die Insignien überreicht, wie etwa zwei Zepter, Ringe und den Reichsapfel. Besonders wird es, wenn der Erzbischof die St. Edward's Crown vom Altar holt und dem König auf den Kopf setzt. Trägt der König die Krone, rufen die Anwesenden in der Kirche aus: «Gott schütze den König!» Alle Kirchen des Landes läuten ihre Glocken, und am Tower von London werden 62 Kanonenschüsse als Salut abgefeuert. Anschliessend wird Camilla gekrönt. Gekleidet in eine besondere Krönungsrobe, werden ihr Zepter, Stab und ein Ring überreicht und dann die Queen-Mary-Krone aufs Haupt gesetzt.

14 Uhr: Grosse Prozession startet

Nach der Krönungszeremonie absolvieren Charles und Camilla die feierliche Prozession von der Westminster Abbey zurück zum Buckingham-Palast. Dafür fahren sie in der goldenen Staatskutsche, gefolgt von knapp 4000 Militärangehörigen.

14.45 Uhr: Königlicher Gruss

König Charles und Königsgemahlin Camilla erhalten auf der Westterrasse des Gartens des Buckingham Palace einen königlichen Gruss, gefolgt von drei Beifallsrufen des versammelten Servicepersonals.

15.15 Uhr: Vorbeiflug

Anschliessend zeigt sich das Monarchenpaar mit anderen Familienmitgliedern auf der Terrasse des Buckingham-Palastes und beobachtet den Vorbeiflug von mehr als 60 Flugzeugen der Royal Navy, der British Army und der Royal Air Force. Das Royal Air Force Aerobatic Team – die Red Arrows – wird Dutzenden von Flugzeugen folgen, die von den Streitkräften bei Operationen auf der ganzen Welt eingesetzt werden. Darunter jene, die die Ukraine unterstützen, den Nato-Luftraum überwachen, Katastrophenhilfe leisten, den Drogenhandel kontrollieren und den Terrorismus im Nahen Osten und in Afrika bekämpft haben. Ebenfalls enthalten im Vorbeiflug sind 16 Hubschrauber.

Sonntag

13 Uhr: Krönungsessen

Einen Tag nach der Krönung findet der Coronation Big Lunch statt, zu dem Menschen zu einem «grossen Krönungsessen» zusammenkommen. Landesweit sind Strassenfeste, Tee-Partys und andere Veranstaltungen geplant. Der Premierminister wird sogar ein Mittagessen in der Downing Street veranstalten.

19 Uhr: Krönungskonzert

Zur Feier der neuen Regentschaft laden König Charles und Königsgemahlin Camilla am Sonntag zum Krönungskonzert auf das Gelände von Schloss Windsor ein. Take That, Katy Perry, Andrea Bocelli und Lionel Richie gehören unter anderem zu den Stars, die auftreten werden, wie die BBC bekannt gab.