AFC Sunderland

The Black Cats gewannen in ihrer langen Geschichte sechs Meistertitel und mischten 2017 noch in der Premier League mit. Derzeit spielt der AFC Sunderland nur noch in der dritthöchsten englischen Liga. In den letzten Jahren sorgte der Club eher neben dem Platz für Aufsehen mit der Netflix-Dokumentation «Sunderland 'Til I Die», die aus zwei Staffeln besteht.