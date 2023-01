Weshalb ist der Eurocity nach Zürich immer verspätet?

Eurocity-Misere : Das ist der Zug mit den meisten Verspätungen

In drei Stunden 30 Minuten statt vier Stunden sollte der Eurocity München – Zürich die beiden Städte verbinden, so die Ankündigung der SBB.

«Es nervt gewaltig, der Zug fährt selten wie geplant», sagte kürzlich ein Leser zu 20 Minuten. «Das einzig Verlässliche ist, dass ich mich nicht auf den Fahrplan beim Eurocity verlassen kann.» Eine weitere regelmässige Pendlerin auf der Strecke ist ebenfalls frustriert. «Der Zug 17.29 Uhr ab St. Gallen wäre perfekt für mich. Leider kann ich ihn selten nutzen.» Der Grund: In 88,6 Prozent der Fälle war diese Verbindung im vergangenen Fahrplanzyklus verspätet, im Schnitt 18,3 Minuten. Das zeigt eine Auswertung des «Tagblatts». Die subjektive Wahrnehmung ist also alles andere als übertrieben. Über alle Verbindungen haben vergangenes Jahr 80 Prozent der Eurocitys den Bahnhof St. Gallen mit Verspätung Richtung Zürich verlassen. 20 Prozent sogar mit Verspätungen von über einer halben Stunde.

Keine Ersatzzüge, dafür langsamer Interregio

Ärgerlich ist vor allem, dass der Eurocity in den Taktfahrplan für schnelle Verbindungen zwischen St. Gallen und Zürich eingewoben wurde. Wenn der Zug verspätet ist, fehlt er im Takt, Anschlüsse in Winterthur und Zürich können nicht eingehalten werden – ein grosser Frust für viele Reisende. Die Zeiten, als die SBB bei Ausfällen oder grösseren Verspätungen Ersatzzüge stellten, um den Fahrplan einzuhalten, scheinen vorbei zu sein. Davon wissen regelmässige Pendler nichts zu berichten.

Ein Grund für die Verspätung ist genau dieser Interregio. Wenn der Eurocity mit Verspätung von Deutschland und Österreich her in St. Margrethen SG eintrifft, muss er hinter dem Interregio 13, der von Chur über Rorschach, St. Gallen nach Zürich führt, hinterherfahren. Dieser Zug hält an deutlich mehr Bahnhöfen als der Eurocity, was diesen dadurch verlangsamt.