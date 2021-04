Yin Yoga statt stiller Meditation

Wir haben leider auch kein Patentrezept – aber dafür einen Vorschlag: Oft hilft etwas Bewegung, nicht so viel an die eigenen Probleme zu denken. Nein, nicht einfach spazieren. Wir sprechen von der Art von Bewegung, bei der man sich konzentrieren muss, weil die Bewegungsabläufe neu sind. So wie beim Yin Yoga. Die langsame, entspannungsorientierte Yogaform ist der Gegensatz zu unserem hektischen Alltag. Yoga Lehrerin Jana Rutarux erklärt uns, was dahinter steckt: «Es geht ums entschleunigen, tolerieren und loslassen. Man nimmt sich ganz bewusst Zeit für Tiefe und Entspannung.» Und genau die suchen wir schliesslich auch bei der Meditation. Mit dem Körper bewusst eine bestimmte Pose zu halten, kann auch dem Kopf dabei helfen, still zu werden.