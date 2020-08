Historisch

Das ist die erste Frau, die in einem Männerteam Fussball spielen darf

Dreimal hatte Ellen Fokkema aus dem Norden des Landes beim niederländischen Fussballverband um eine Ausnahmegenehmigung gebeten – jetzt hat es geklappt. Die 19-jährige Ellen Fokkema darf als erste Frau in einer ersten Männermannschaft im niederländischen Amateurfussball mitspielen. In der neuen Spielzeit wird die Friesin beim Männerteam des VV Foarut in der vierten Amateurklasse eingesetzt.