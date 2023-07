Daniela Roth: Sie macht die Wetterwarnungen für den Bund – und erhält wütende Zuschriften

Die Unwetter in den letzten Tagen sorgten für Zerstörung.

Zuerst Hitzewelle, dann heftige Gewitter: In den letzten Tagen überschlugen sich in der Schweiz die Wetterereignisse . Die Hitze gefährdete die Gesundheit von älteren und schwächeren Personen und bei den Unwettern wurde eine Frau von einem Blitz getroffen und schwer verletzt. Zudem sorgten Blitzeinschläge für zahlreiche Brände, die Niederschläge für Überschwemmungen.

Damit die Bevölkerung auf solche Wetterereignisse vorbereitet ist, gibt der Bund Warnungen raus und informiert die Bevölkerung über mögliche Auswirkungen. Am Wochenende zum Beispiel herrschte in grossen Teilen der Schweiz wegen der Hitze die Gefahrenstufe 3. Bei den Unwettern wurde sogar die Gefahrenstufe 4 ausgesprochen.

Trefferquote ist hoch

Zuständig für diese Warnungen ist Daniela Roth. Sie arbeitet seit fünf Jahren als Meteorologin bei Meteo Schweiz. Sie sei sich der Verantwortung, die Meteo Schweiz habe, bewusst, sagt Daniela Roth im « Tages-Anzeiger ». Im Zweifelsfall gehe man eher auf Nummer sich und warne einmal zu früh, so Roth. «Es wäre schlimm für mich, wenn etwas passieren würde und wir nicht davor gewarnt hätten.»

Trotz aller Kritik lässt sich die Trefferquote von Meteo Schweiz sehen. Sie liege bei 85 Prozent für Kurzfristprognosen, so Roth. Auch in den letzten Tagen lag das Team von Meteo Schweiz oft richtig. «Die Hitzewarnungen waren sicher treffend», sagt Roth. Bei dem Unwetter hätte aber eine Stufe-3-Warnung für die Westschweiz gereicht. Für die Zentral- und Nordostschweiz sei die Gefahrenstufe 4 aber richtig gewesen.

Die Kommunikation habe sich in letzter Zeit verändert. «Früher kommunizierten wir in unseren Warnungen vor allem die Messwerte», sagt Roth. «Heute versuchen wir, konkreter zu sein. Also dass es zu plötzlich zu Überschwemmungen kommen kann und man deshalb Flussufer besser meiden sollte, zum Beispiel.»