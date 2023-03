Nato-Beamte: «Das ist die Frühjahrsoffensive Russlands – mehr kommt da nicht»

Laut einem Nato-Beamten läuft die Offensive bereits – in weit kleinerem Rahmen als vom Westen befürchtet.

Russland hat anfangs Februar gemäss der Ukraine eine neue Offensive in den ostukrainischen Gegenden Donezk und Luhansk begonnen. «Eine Eskalation ist im Gange und das Hauptziel ist es, bis Ende März den Donbass einzunehmen », teilte Andrij Jussow vom ukrainischen Militärgeheimdienst damals mit.

Vorstösse in Richtung Kiew bleiben bisher aus

« Das ist die russische Frühlingsoffensive . Genau so sieht sie aus. Mehr kommt da nicht», sagt der nicht namentlich genannte Experte zu den Kämpfen, die bereits jetzt vor allem im Donbass toben. Eigentlich rechneten Militärexperten wie auch die ukrainische Regierung damit, dass grosse russische Truppenverbände unter anderem in Richtung Kiew und Charkiw vorstossen könnten.

Laut dem hohen Nato-Beamten gebe es mehrere Gründe für den Ausfall beziehungsweise die stark reduzierte Grösse der Frühlingsoffensive. So fehle nach wie vor der Wille, im grossen Mass russische Soldaten in die Ukraine zu entsenden, während Putin wieder vermehrt auf deren Schlagkraft statt auf die Söldner von Prigoschins Wagner-Truppe setzen will.