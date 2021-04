Toldot Aharon - Das ist die Glaubensgemeinschaft, bei der es zur Massenpanik kam

Bei einem Pilgerfest am Berg Meron in Israel kam es zu einer Massenpanik.

Diese lebt hermetisch abgeriegelt in Jerusalem.

Bei den Toten der Massenpanik in Israel handelt es sich offenbar hauptsächlich um Angehörige einer strenggläubigen jüdischen Glaubensgemeinschaft.

Am Berg Meron im Norden Israels sind bei einer Massenpanik mindestens 44 Menschen gestorben und dutzende weitere verletzt worden. Die Menschen fanden sich am Berg Meron ein, um dort gemeinsam den jüdischen Feiertag Lag Ba’omer zu begehen.

Wer sind die Menschen, die sich an der Pilgerstätte versammelten? Die «Jerusalem Post» schreibt, dass es sich bei den meisten Toten und Verletzten um Angehörige der strenggläubigen jüdischen Glaubensgemeinschaft Toldot Aharon handelt. Diese gehört zu den strenggläubigsten und religiös striktesten jüdischen Gruppierungen.

Die Angehörigen von Toldot Aharon leben inmitten Jerusalems, wo sie sich von der säkularen Welt abschotten. Kleider, Bräuche, Freizeit – alles ist bei Angehörigen von Toldot Aharon bis ins Detail an den religiösen Kodex gebunden und geregelt. Alle männlichen Angehörigen der Gemeinschaft müssen einen Vertrag unterzeichnen, der sie und ihre Familie an die Regeln und Praktiken von Toldot Aharon bindet. Dabei ist vor allem das Buch «Sefer Takkanot ve-Hadrachot» wichtig, was übersetzt «Das Buch der Vorschriften und Empfehlungen» bedeutet.