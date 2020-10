Sechster «Die Hard»-Teil?«Das ist die krasseste Autobatterie-Werbung, die ich je gesehen habe»

Und mit mehr Feuerwerk als an Silvester über dem Zürichsee (also, ähm, vor 2020 halt).

Also eigentlich ist es bloss eine zweiminütige Werbung für eine Autobatterie.

Actionfans (ach, Kinoliebhaberinnen und -liebhaber allgemein, ach, ganz generell alle Menschen, die Schönes mögen) auf der ganzen Welt hielten kollektiv den Atem an, als Bruce Willis’ (65) Tochter Rumer (32) am Wochenende Folgendes tweetete und damit ihrem Namen («rumor» bedeutet «Gerücht») alle Ehre machte:

Kommt tatsächlich ein neuer Teil der Kultreihe «Die Hard»? Nun, nicht wirklich, wie Rumer mit einem Nachfolge-Tweet in der Nacht auf Montag zeigte. Statt eines Kinofilms gibts nämlich lediglich einen Werbespot für eine Autobatterie mit dem Namen DieHard. Allerdings sind diese zwei Minuten mehr «Die Hard» als wir in den knapp acht Jahren seit dem Release von Teil fünf, «A Good Day to Die Hard», bekommen haben.