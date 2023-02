Kim Jong Uns Lieblingstocher – soll Ju Ae auf Nordkoreas Dikator folgen? 

Ihr Name wurde im Westen nur bekannt, weil Dennis Rodman, der amerikanische Ex-Basketballprofi und Freund von Kim Jong-un, ihren Namen in Interviews verraten hatte: «Ju-ae».

Kim Jong-un nimmt mit Frau und Tochter am 8. Februar 2023 an einer Militärparade anlässlich des 75. Jahrestages der Gründung der nordkoreanischen Armee in Pyongyang, Nordkorea, teil. Dieses Foto wurde von der Koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur (KCNA) veröffentlicht.

Die nordkoreanischen Staatsmedien nennen sie nicht beim Namen, sondern nur «das geliebte Kind» oder «geliebte Tochter». Ihr Name wurde im Westen nur bekannt, weil Dennis Rodman, der amerikanische Ex-Basketballprofi und Freund von Kim Jong-un, ihren Namen in Interviews verraten hatte: «Ju-ae». Auch der südkoreanische Geheimdienst hat das Mädchen als Kim Ju-ae identifiziert.

Auch das wissen wir nicht. Kim Jong-un und seine Geschwister hatten Privatlehrer, als sie in Pyongyang lebten. Um ihnen jedoch ein «normales Leben» zu ermöglichen, schickte Kim Jong Il seine Kinder während ihrer Teenagerzeit für mehrere Jahre in die Schweiz zur Schule – alle unter falschem Namen. Kim Jong-un scheint seiner Tochter diese Möglichkeit zu nehmen, indem er ihr Gesicht schon so früh bekannt macht.

Kims Vater und Grossvater hatten ihre Kinder nie ins Rampenlicht gestellt, bevor diese nicht erwachsen waren. Insofern hat Kim Jong-un einen Paradigmenwechsel vollzogen. Einige Beobachter sind überrascht, dass sich sogar Viersternegeneräle vor der Kleinen verbeugen – das sei ein Zeichen dafür, dass Kim mit seiner Tochter ein Zeichen für die Fortsetzung der Kim-Dynastie setzen wolle. Andere Experten halten derartige Annahmen für verfrüht, da Kim mit seinen 39 Jahren selbst noch jung ist und der Name der Tochter nie offiziell genannt wurde. Es sei gut möglich, dass Ju-ae für Propagandazwecke benutzt werde, während Kims ältester Sohn «hinter verschlossenen Türen als Nachfolger aufgebaut wird», sagte Yang Moo-jin von der Universität für Nordkorea-Studien in Seoul.

Es ist klar, dass das Mädchen mit den Pausbacken das Herz von Volk und Partei erobern soll. Die nordkoreanischen Staatsmedien zeigen auffällig viele Fotos von Ju-ae. Bei Übertragungen wird sie prominent ins Bild gesetzt, soeben hat man eine neue Briefmarkenserie mit ihr vorgestellt. Der nordkoreanische Diktator habe tatsächlich ein besonderes Verhältnis zu seiner mittleren Tochter, so ein geflohener nordkoreanischer Botschafter. Das sei in Pyongyang schon lange bekannt, weil Kim seine Tochter als Baby dauernd auf dem Arm getragen habe und seine Helfer für Fotos mit ihr posieren liess.

Für internationales Aufsehen sorgt nicht nur die kleine Tochter von Machthaber Kim, sondern auch dessen einflussreiche Schwester. Kim Yo-jong schlug am frühen Montag martialische Töne an, nachdem Nordkorea den zweiten Raketenstart innerhalb von 48 Stunden ausgeführt hatte. Die Übung sei eine Reaktion auf gemeinsame Übungen von Südkorea und den Vereinigten Staaten, so Yo-jong. Pyongyang werde «entsprechende Gegenmassnahmen» ergreifen. «Die Häufigkeit der Nutzung des Pazifiks als Schiessplatz hängt vom Verhalten der US-Streitkräfte ab», sagte sie. Das südkoreanische Militär bezeichnete die Raketenstarts als «schwere Provokation» und forderte Nordkorea auf, sie «unverzüglich» einzustellen. Auf Antrag Japans kommt der UN-Sicherheitsrat am Dienstag zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen, um über die angespannte Lage auf der koreanischen Halbinsel zu beraten.