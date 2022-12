Google Year in Search: Die meist gesuchte Frisur 2022 wird dich überraschen

Was war auf deinem Kopf dieses Jahr so los? Lockdown-Nachwirkungen mit kurzen Stirnfransen ? Endlich der coole Buzzcut , den du schon so lange wolltest? Glaubt man Google, dann dürfte eine grosse Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer viele Tage mit einem Pouf verbracht haben.

Nein – nicht der zum Daraufsitzen. Die Rede ist von der Trendfrisur, die schon Anfang der 2000er viele Celebritys und Privatpersonen in ihren Bann zog und die Verkäufe von Toupierkämmen und Haarklammern in die Höhe schiessen liess. Kaum zu glauben, doch keine Frisur wurde in diesem Jahr so häufig in der Schweiz gegoogelt wie dieses Relikt: