Das ist die neue Investorin von «Die Höhle der Löwen Schweiz»

Sie investiert nicht nur in der Sendung in Start-ups.

Warum machen Sie als Deutsche in der «Höhle der Löwen Schweiz» und nicht in Deutschland mit?

Ich wurde angefragt und fand es spannend. Ich hatte schon immer einen starken Schweiz-Bezug und mir gefällt es hier sehr. Ich kam 2002 als 17-Jährige fürs Volkswirtschaftsstudium an der HSG in die Schweiz und wohne seit acht Jahren mit meinem Mann und meinen zwei Kindern hier, zuerst in Zürich und jetzt in Cham in der Zentralschweiz.