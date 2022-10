Cast bekannt: Das ist die neue «Jung, wild & sexy»-Truppe

1 / 12 «Jung, wild & sexy: Refilled»: Ab dem 9. November feiern diese jungen Wilden auf dem Schweizer Streamingdienst One Plus. Mit dabei sind: CH Media/Filip Stropek Die 18-jährige Anna aus Landquart, GR. CH Media/Filip Stropek Der 20-jährige Edin aus Zürich. CH Media/Filip Stropek

Darum gehts In «Jung, wild & sexy: Refilled» verausgaben sich 18- bis 22-Jährige aus verschiedenen Schweizer

Kantonen ordentlich, machen Party bis zum Umfallen und lassen dem Tanz der Hormone freien Lauf.

In sechs Episoden begleiten die Zuschauer die Partymeute auf Zypern.

Am 9. November startet die Neuauflage des Kultformats.

«Ran an die Möpse!» – mit diesem und weiteren Sprüchen mauserte sich der damals 18-jährige Cyrill bei «Jung, wild und sexy» zur Kultfigur. Über zehn Jahre ist es her, seitdem Fans der Sendung Tobias, Pringles und vielen weiteren Zeitgenossinnen und -genossen beim Baggern, Saufen und Partymachen zusehen konnten.

Nun aber läuten elf junge Frauen und Männer eine neue Ära der legendären Reality-Show ein. In der «Refilled»-Version begleitet das Publikum die feierwütige Truppe auf Zypern, wo sie den «Partysommer ihres Lebens» erleben, wie es in einer Mitteilung des Streamingdiensts One Plus heisst. Wie in den vorangehenden Staffeln sind auch dieses Mal 18- bis 22-Jährige aus der ganzen Schweiz vertreten. Wir stellen sie hier vor:

Anna (18/Landquart GR)

Die Bündnerin hat kürzlich das Gymnasium abgeschlossen und freut sich auf alles, was nun kommt. Sie ist ehrlich, schlagfertig und sehr lieb. Streit mag Anna gar nicht, deshalb versucht sie immer zu schlichten, wenn andere aneinandergeraten. Die sportliche Frohnatur, die auf Partys die Lieder lauthals mitsingt, hat bereits eine eineinhalbjährige Beziehung hinter sich.

Edin (20/Zürich ZH)

Edin ist der geborene Entertainer. Er liebt Partys, ist gerne laut, lässt kein Trinkspiel aus und stellt mit seinen Twerking-Skills alle in den Schatten – dabei ist er auch schon vom Tisch gefallen. Der Zürcher mit Wurzeln in Bosnien-Herzegowina nimmt kein Blatt vor den Mund. Hauptberuflich arbeitet er als Kinderbetreuer.

Iris (21/Villmergen AG)

Die Gesundheitsfachangestellte macht in ihrer Freizeit hauptsächlich Party und hat im Ausgang schon viele Abenteuer erlebt. Wenn beim Feiern zu viel Tequila fliesst, ist die selbstbewusste und sexuell offene Aargauerin kaum zu bremsen. Iris lebt mit ihrer Mutter zusammen. Zu ihr hat sie eine sehr innige Beziehung.

Jimmy (22/Zürich ZH)

Jimmy ist Vorsorge- und Versicherungsberater und sehr selbstbewusst. Er mag es, im Mittelpunkt zu stehen, geht aktiv auf Frauen zu und behauptet von sich, am Ende einer Party kenne ihn jede. Sein Image ist ihm wichtig, ebenso seine Freunde. Der Zürcher mag K-Pop und betreibt ein eigenes CBD-Geschäft.

Justin (20/Obfelden ZH)

Justin ist hilfsbereit, bezeichnet sich selbst als «Lauch» und kassiert im Ausgang immer Körbe. Er fällt auf jeder Party auf, weil er immer laut zur Musik mitsingt. Er hat schon Tanzunterricht genommen, gamet gerne, ist Fussball- und Eishockey-Fan. Der Detailhandelsangestellte hofft, endlich eine Freundin zu finden.

Martha (18/Birrwil AG)

Martha macht eine Ausbildung zur Landwirtin und ist sehr naturverbunden. Sie ist Pfadileiterin, hat zwei Pferde, geht ins Springreiten und auf Bauernpartys. Sie ist noch sehr unerfahren, was sie baldmöglichst ändern möchte. Ausserdem hat sie eine Bucket-List mit zehn Dingen, die sie dieses Jahr noch erleben will. Einer der Punkte: Sie will einen Filmabend auf dem See auf einem gemieteten Boot verbringen.

Nilu (19/Zürich ZH)

«No risk no fun» lautet das Motto des 19-jährigen Energiebündels. Nilufar mag K-Pop, tanzt seit sechs Jahren in einer Gruppe und liebt es sich zu schminken – das kann mehrere Stunden dauern. Sie postet rund um die Uhr Fotos und Videos auf Social Media, ist sehr unordentlich und steht auf dunkelhaarige und -äugige Männer. Vom Beruf ist sie Köchin.

Noah (21/Baden AG)

Noah ist ein Frauenheld; witzig, charismatisch, selbstbewusst. Er schreibt Songtexte, rappt, hat sich ein Sixpack antrainiert und geht gerne shoppen – damit will er zusätzlich bei Frauen punkten. Auf Partys ist der Fachangestellte aus dem Bereich der Gesundheit oft der Nüchternste – gibt aber trotzdem Vollgas, meist mit seinem Wingman Tim R., der auch sein bester Kumpel ist.

Roberto (22/Windisch AG)

Roberto stammt aus Brasilien, ist locker, spielt Fussball und tanzt viel. Der extrovertierte Aargauer ist der Erste und Letzte im Club und küsst gerne mehrere Frauen an einem Abend. Jedes Jahr tanzt sich der Kaufmann am Carneval in Rio de Janeiro in Ekstase.

Time (20/Wangen bei Olten SO)

Tim M. (Künstlername Time) ist Noahs Halbbruder. Die beiden verstehen sich super und teilen mit der Musik die gleiche Leidenschaft. Er singt, schreibt Liedertexte und spielt verschiedene Instrumente. Ansonsten dreht sich beim 20-jährigen Callcenter-Mitarbeiter alles um Frauen. Ziel jedes Ausgangs ist es, Frauen kennenzulernen. Das versucht er auch auf Tinder. Entscheidendes Kriterium, ob eine Frau passt oder nicht, ist ihr Duft.

Tim R. (21/Baden AG)

Tim ist extrovertiert und aufgestellt. Er wohnt mit Noah in einer WG und zählt das Klavierspielen, Rappen und Schwimmen zu seinen Hobbys. Der Party-Tiger feiert die Wochenenden immer durch, oft mit Mitbewohner Noah und dessen Bruder Tim M. Der 21-jährige Kaufmann steht auf Brünette, seine Ex-Freundinnen sind aber alle blond.

Was die jungen Wilden auf Zypern alles anstellen, sieht man ab dem 9. November 2022 auf dem Schweizer Stremingdienst One Plus. Zum Start in einer Doppelfolge, danach wird jeden Mittwoch eine weitere der insgesamt sechs Folgen veröffentlicht.

Zwei «Best-ofs» als Warm-up Alle Fans des Kultformats dürfen sich zudem im Vorfeld auf zwei «Best of»-Folgen der letzten

drei Staffeln freuen, die am 2. November auf oneplus veröffentlicht werden.